ميركل: الاتفاق النووي مفيد لكل من إيران والاتحاد الأوروبي

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن "​الاتفاق النووي​ مفيد لكل من ​إيران​ و​الاتحاد الأوروبي​"، مشددة أن على "إيران التفكير مليا بكيفية التصرف في المستقبل قبل الانسحاب من الاتفاق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، بمدينة سيبيو الرومانية، علقت خلاله على إعلان إيران عزمها الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي.

وفرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​عقوبات​ جديدة على إيران تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.