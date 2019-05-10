أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "الاتفاق النووي مفيد لكل من إيران والاتحاد الأوروبي"، مشددة أن على "إيران التفكير مليا بكيفية التصرف في المستقبل قبل الانسحاب من الاتفاق".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، بمدينة سيبيو الرومانية، علقت خلاله على إعلان إيران عزمها الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: الاتفاق النووي مفيد لكل من إيران والاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.