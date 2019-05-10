بيلوسي: الولايات المتّحدة تمرّ بأزمة دستورية

أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ الديموقراطية ​نانسي بيلوسي​ أنّ الولايات المتّحدة تمرّ بـ"أزمة دستورية" بسبب رفض الرئيس ​دونالد ترامب​ التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في ​الكونغرس​ بمجلسيه ولا سيّما بشأن التدخّل الروسي في ​الانتخابات الرئاسية​.

ولفتت بيلوسي في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "قرار ترامب وإدارته تجاهل قسم اليمين الذي أدّوه تسبّب بأزمة دستورية. إنّه لأمر مروّع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأميركي على الحقيقة"، مشيرة إلى أنّ الكونغرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.