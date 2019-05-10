مسؤول أميركي: سنكون سعيدين لو عادت إيران للمجتمع الدولي ولا ننوي الدخول بحرب معها

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ أن "التحالف العربي فشل في تحقيق أهدافه باليمن".
وفي حديث لقناتي "الجزيرة" و"الحرة"، أوضح "أننا ندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونريد نهاية للأزمة هناك في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى "أننا سنكون سعيدين لو عادت إيران للمجتمع الدولي ولا ننوي الدخول في حرب معها".
واعتبر ليندركينغ "أننا لا ننوي من التحرك العسكري الأخير الدخول في حرب مع إيران"، لافتاً إلى أن "هناك تهديدات إيرانية تتمثل في استخدام وكلائها في اليمن في إطلاق صواريخ على السعودية والإمارات وأيضا الهجمات ضد السفن في الخليج، ونرى قدرة وإرادة من إيران وشركائها باستعمال هذه التصرفات وهذا يشكل تهديدا ويزعزع الاستقرار في المنطقة ولذا نريدها أن تتوقف عن هذه الاستفزازات".
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