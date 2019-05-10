ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيراً أصيلاً للدفاع

أعلن البيت الأبيض أنّ باتريك شاناهان الذي يرأس البنتاغون بالوكالة منذ مطلع العام سيعيّنه الرئيس دونالد ترامب وزيراً أصيلاً للدفاع.
وشاناهان (56 عاماً)، نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس، عيّنه ترامب وزيراً بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها في ماتيس أواخر كانون الأول 2018 بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترامب، ولا سيّما بسبب قرار الرئيس سحب القوات الأميركية من سوريا.
وينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيراً أصيلاً للدفاع.
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