مصادر تجارية للقبس: حزب الله يتأخر في دفع ما عليه لبعض التجار

أكدت مصادر تجارية لبنانية لصحيفة "القبس" الكويتية أن "حزب الله يتأخر في دفع ما عليه لبعض التجار الذين يوردون إليه سلعا وخدمات وأغذية".
وأوضحت المصادر أن "الحزب كان ينفق مبالغ طائلة لزوم توريد الغذاء إلى مقاتليه في سوريا، أما الآن فإن الإنفاق تراجع كما تراجع سداد المستحقات للتجار".
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