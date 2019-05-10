مصادر تجارية للقبس: حزب الله يتأخر في دفع ما عليه لبعض التجار

أكدت مصادر تجارية لبنانية لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "​حزب الله​ يتأخر في دفع ما عليه لبعض التجار الذين يوردون إليه سلعا وخدمات وأغذية".

وأوضحت المصادر أن "الحزب كان ينفق مبالغ طائلة لزوم توريد الغذاء إلى مقاتليه في ​سوريا​، أما الآن فإن الإنفاق تراجع كما تراجع سداد المستحقات للتجار".