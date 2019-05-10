أكد أحد المعارضين لـ "​حزب الله​" لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "عددا من مسؤولي ​المصارف​ على مستويات فروع لاحظوا سنة 2017 عمليات شراء مفاجئة لنحو 36 محطة بنزين ب​الجنوب​، كما سجلت عمليات نقل ملكية لعشرات من مكاتب الصيرفة في انحاء ​لبنان​، وكذلك ​الصيدليات​، ومحال بيع السجاد العجمي لاشخاص من ​الطائفة الشيعية​. وهذا حصل بالتزامن مع بداية الضائقة المالية والغاية منها تضييع مصادر التمويل وتوظيفها لتمويل عمليات حزب الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر معارض لحزب الله للقبس: مسؤولو مصارف عمليات نقل ملكية بالتزامن مع الضائقة المالية للحزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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