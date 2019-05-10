لفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​ الى أن "اللجنة ترحب بقرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بانهاء ملف "الخطوط الخلوية المجانية" الموضوعة تحت تصرف الوزارات و​الادارات العامة​، وعددها حوالي 5000 خط"، مشيرا الى أن "الغاء الخطوط المجانية هو احد الملفات العديدة التي تطالب اللجنة البت فيها، في سعيها الدائم للحد من الانفاق غير المجدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن :الغاء الخطوط المجانية هو احد الملفات التي تطالب اللجنة البت فيها للحد من الانفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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