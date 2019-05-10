أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​إيران​ اتخذت خطوات وإجراءات تصعيدية في الأسابيع الأخيرة تنطوي على تهديد". وشدد بومبيو على أن "أي اعتداء من إيران أو حلفائها على المصالح الأميركية سيتم الرد عليه بسرعة بحزم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أي اعتداء من إيران أو حلفائها على المصالح الأميركية سيتم الرد عليه بحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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