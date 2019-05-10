رسالة من شريف مدكور لسيدة مصرية بشأن علاجه في "دار الشفاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر الإعلامي شريف مدكور، اليوم، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجه به رسالة، لسيدة قال إنها دونت منشورًا تدعو له بالشفاء.

وبدأ شريف مدكور، الفيديو بقوله: "كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، أنا بس في رسالة أو كومنت عايز أقوله".

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