محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشر الإعلامي شريف مدكور، اليوم، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجه به رسالة، لسيدة قال إنها دونت منشورًا تدعو له بالشفاء.
وبدأ شريف مدكور، الفيديو بقوله: "كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، أنا بس في رسالة أو كومنت عايز أقوله".
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من شريف مدكور لسيدة مصرية بشأن علاجه في "دار الشفاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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