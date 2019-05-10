رئيس الأرجنتين موريشيو ماكري يدين الهجوم على عضو بالكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - بيونس آيرس - (أ ش أ)
أدان رئيس الأرجنتين موريشيو ماكري الهجوم المسلح الذي استهدف في وقت سابق اليوم الخميس، عضو الكونجرس هيكتور أوليفريس ومستشاره الخاص.
وذكر راديو /صوت أمريكا/ في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الرئيس ماكري أكد في بيان أصدره بهذا الصدد أن السلطات الأمنية لن تدخر وسعا من أجل الوصول إلى الجناة.
على صعيد آخر، أدان مجلس النواب الأعتداء على أوليفريس واصفا ما تعرض له بأنه "أعتداء وحشي".
وكان الهجوم المسلح قد أسفر عن وفاة مستشار عضو الكونجرس فى الحال ، فيما أصيب عضو الكونجرس بجراح خضع على أثرها لعملية جراحية .
ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن دوافع هذا الاعتداء .
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