بعد مقتل شخص واحتراق منازل.. الأمن يحاصر قرية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

حاصرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا، مساء اليوم الخميس، إثر نشوب اشتباكات بين عائلتين أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، واشتعال النيران بعدد من المنازل.

وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت أبو الحسين التابعة للمركز، ووجود متوفي ومصابين واشتعال النيران بعدد من المنازل.

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انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وجري السيطرة على الحرائق والاشتباكات وفرض كردون أمنى بمحيط أماكن الاشتباكات.

وبالفحص تبين مقتل مجدى حمزة خطاب، 45 سنه، تاجر أخشاب، فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص بعد نشوب مشاجرة مع المجنى عليه وآخرين لتعديهم على نجله بالضرب أثناء قيادته سيارة ربع نقل بالقرية ونهره لقيادته السياره بسرعة وعندما حاول المجنى عليه مهاجمتهم تعدوا عليه وأردوه قتيلا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا المركزى، والمصابين إلى مستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.