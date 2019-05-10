هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالقول، إن بلاده سترد بسرعة وحسم على أي هجمات تشنها إيران أو وكلاؤها ضد المصالح الأمريكية فيالمنطقة.
وجاء تصريح بومبيو في سياق إشارته إلى "تزايد التهديدات من قبل إيران في الأسابيع الأخيرة"، حيث
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يهدد إيران: أي هجوم منك ضد مصالحنا سيواجه برد سريع وحاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.