البيت الأبيض: ترامب يعتزم تثبيت شنهان وزيرا للدفاع

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم ترشيح القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شنهان في منصب وزير الدفاع. وجاء في بيان أصدرته المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز اليوم الخميس، أن "القائم بأعمال رئيس البنتاغون شنهان أثبت خلال الأشهر القليلة الماضية أنه مؤهل بما فيه الكفاية لمواصلة قيادة الوزارة". الأشهر القليلة الماضية أنه مؤهل بما فيه الكفاية لمواصلة قيادة الوزارة". ويتطلب تثبيت شنهان في المنصب موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحه. Advertisements وقد بدأ شنهان أداء مهام القائم بأعمال وزير الدفاع في الأول من يناير الماضي، حين حل محل جيمس ماتيس عقب استقالته بسبب معارضته قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا. وشنهان، هو مدير تنفيذي سابق في شركة "بوينغ، وقد خضع للتحقيق من جانب المفتش العام للبنتاغون في مزاعم بأنه طلب معاملة تفضيلية من "بوينغ" خلال عمله بالوزارة لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

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