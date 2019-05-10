كوريا الشمالية تكذب وجود معسكرات للمعتقلين السياسيين على أراضيها

نفت كوريا الشمالية وجود معسكرات للمعتقلين السياسيين في البلاد، في وقت تواجه فيه بيونج يانج انتقادات أممية حادة على خلفية سجلها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
ودافع دبلوماسيون كوريون شماليون عن زعيمهم كيم جونج أون، في مواجهة سيل من الاتهامات وجهتها بخاصة الدول الغربية، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال القاضي في المحكمة المركزية الكورية الشمالية باك كوانج هو: "يصر البعض على وجود معسكرات للمعتقلين السياسيين في بلادنا".
وأضاف، "لا وجود لما يسمى معتقلينسياسيين أو معسكرات لمعتقلين سياسيين في نصوص القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وعلى الرغم من مقاطعتهما الأعمال العادية لمجلس حقوق الإنسان، تواصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المشاركة في جلسات "العرض الدوري الشامل"، والذي يعقد كل 5 سنوات.
من جهته، قال القائم بأعمال البعثة الأمريكية مارك كاساير، إن "وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يرثى له ولا مثيل
بدورها، دعت نائبة الممثل الدائم لبريطانيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف ميريام شيرمان، كوريا الشمالية إلى "اتخاذ خطوات فورية لوقف ممارسات العمالة القسرية".
واتهم محققو الأمم المتحدة، كوريا الشمالية بممارسة انتهاكات "منهجية وسافرة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان، فيما ردت بيونغ يانغ بأن هذه الاتهامات هي "حملة لتشويه صورتها" على الساحة الدولية.
وأصدرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، في عام 2014، تقريرا وثق انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من الاغتصاب والتعذيب والإعدام من دون محاكمة وإقامة السجون السياسية.
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