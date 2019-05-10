اختتام جولة سادسة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان

أكد مسؤول من حركة طالبان الأفغانية أن مفاوضين من واشنطن والحركة اختتموا جولتهم السادسة من محادثات السلام، محرزين "تقدما" بشأن مسودة اتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة محمد سهيل شاهين على "تويتر"،

"انتهت الجولة السادسة من المحادثات مع إحراز بعض التقدم في مسودة الاتفاق المعدة في الجولة الأخيرة من المحادثات".

وأضاف، "بشكل عام كانت الجولة إيجابية وبناءة.. استمع الجانبان لبعضهما البعض بعناية وصبر".

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وشارك في المفاوضات الزعيم السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار وفريق أمريكي بقيادة المبعوث الخاص زلماي خليل زاد.

وكان الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان خليل زاد، اقترح على الأطراف المتحاربة إعلان وقف إطلاق النار في إطار محاولة لإنهاء الحرب التي استمرت 18 عاما تقريبا، لكن طالبان رفضت العرض وواصلت شن هجماتها على المباني الحكومية ومكاتب المنظمات الأجنبية.