تبرئة العادلي من الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المصري الأسبق ، و8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.
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