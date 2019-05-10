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تبرئة العادلي من الاستيلاء على المال العام

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قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المصري الأسبق ، و8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.


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