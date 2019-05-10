التحقيق مع مسؤولة في قضية شقيق بوتفليقة

أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي، أمس، أن المحكمة العسكرية استدعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، لسماعها في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس الموقت.
وذكر التلفزيون الجزائري أنه تم استدعاء المسماة لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من: عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع مسؤولة
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