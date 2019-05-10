فلسطين: حريصون على استقرار المخيمات

أكدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، حرصها الكامل على أمن واستقرار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. وأعلنت القيادة الفلسطينية بعد اجتماعها، أمس، في سفارة الدولة الفلسطينية في بيروت، أنها ناقشت خلال الاجتماع مختلف القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني عمومًا وفي ما يتعلق بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان خصوصًا.



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