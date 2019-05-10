واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في طرابلس

وقال الممثل الدائم للولايات المتحدة المكلف السفير جوناثان كوهين، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، إن بلاده «تشعر بقلق عميق إزاء عدم الاستقرار في طرابلس، الذي يعرض المدنيين الأبرياء للخطر، مشددا على ضرورة عودة جميع الأطراف في ليبيا إلى العملية السياسية للأمم المتحدة في ليبيا «التي يعتمد نجاحها على وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها».
وأكد المندوب الأميركي أن واشنطن تدعم الجهود المستمرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد ورسم طريق للأمام يوفر الأمن والرخاء لجميع الليبيين، مشدداً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في ليبيا.
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