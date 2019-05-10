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إيقاف 17 مهاجرا غير شرعي بتونس

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أوقفت قوات الجيش التونسي بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين شخصين قاما بمحاولة اجتياز الحدود البرية مع ليبيا خلسة في اتجاه التراب التونسي.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان، أمس، بأن الموقوفين لم يكن لديهما وثائق شخصية، وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة للتحري معهما.

وفي سياق آخر، أوقفت قوات الحرس التونسي بمحافظة مدنين 15 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم طفلان، اجتازوا الحدود الليبية التونسية خلسة.


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