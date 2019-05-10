مصر تجدد دعمها للجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

جدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، السفير بسّام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد دعمه دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق، نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل. وكرّر الرئيس المصري دعمه للمؤسسة العسكرية الليبية، للقضاء على كل أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.



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