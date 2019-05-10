أعلن البيت الأبيض أنّ باتريك شاناهان الذي يرأس البنتاغون بالوكالة منذ مطلع العام سيعيّنه الرئيس دونالد ترمب وزيراً أصيلاً للدفاع. وشاناهان (56 عاماً)، نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس، عيّنه ترمب وزيراً بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها ماتيس، ديسمبر 2018، بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترمب، ولا سيّما بسبب قرار الرئيس سحب القوات الأميركية من سوريا، وينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيراً أصيلاً للدفاع. باتريك شناهان - شغل منصب نائب رئيس شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات مكلفا الشؤون اللوجستية والعمليات سابقا - تولى منصب نائب رئيس ومدير عام أنظمة بوينغ للدفاع الصاروخي - نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس - عين قائمًا بأعمال وزير الدفاع ابتداءً من يناير 2019 خلفًَا لجيمس ماتيس



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينوي تعيين باتريك شاناهان وزيرا للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.