قرقاش: الموقف القطري في لاهاي محرج وضعيف

أبوظبي (الاتحاد) وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الموقف القطري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه محرج وضعيف. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «انتهت المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، ولا جديد من الفريق القانوني القطري، معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم، تناقض زعزع موقفهم القانوني، وأحرج محاميهم، وأضعف مرافعتهم».

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