بوخارست، صنعاء (أ ف ب، الاتحاد) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن «السعودية والإمارات حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب».

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا «أريد أن أكون واضحاً تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية».

وتعهد ببذل «مزيد» من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل «حل النزاع في اليمن» الذي وصفه بأنه «أحد أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الإمارات والسعودية حليفتان في محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.