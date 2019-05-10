برلمان ليبيا يطالب برفع الشرعية الدولية عن "الوفاق"

رضا شعبان (بنغازي)

أكد البرلمان الليبي، أمس، أن الطيار البرتغالي جيمس رايس سيحاكم أمام القضاء الليبي، نافياً أنه يتمتع بأي حماية قانونية يوفرها القانون الدولي لأسرى الحرب. وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي إنها ستسمح لمحققين من الأمم المتحدة بالاطلاع على نتائج التحقيق للكشف عن الشبكات المسؤولة عن تجنيد المرتزقة وجلب العناصر المتورطة فيها محلياً ودولياً للمثول أمام القضاء الليبي. ودعت اللجنة إلى مقاضاة مسؤولي حكومة الوفاق بتهمة الاستعانة بمرتزقة أجانب وانتهاك حرمة وسيادة الأراضي الليبية، وهو ما يرتقي لمرتبة الخيانة العظمى. ودعت المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق.

وطالب طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، بمحاكمة رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير داخليته فتحي باشاغا باعتبارهما مجرمي حرب -حسب وصفه- وذلك بتهمة استقطاب المرتزقة. وأكد الجروشي أنه ما يزال هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق بكافة الأسلحة الجوية والدفاعية المتخصصة والمشاة البرية. واعتبر العميد خالد المحجوب، آمر فرع التوجيه المعنوي للجيش الليبي، أن القبض على الطيار البرتغالي يكشف خرق تنظيم الإخوان الإرهابي وحكومة الوفاق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح المحجوب أن الطيار المعتقل نفذ عدة طلعات جوية تسببت في مقتل الأطفال والنساء الأبرياء.

وكان الجيش الليبي قد أعلن قبل يومين إسقاط طائرة حربية تابعة للكلية الجوية مصراتة وأسر قائدها، الذي اعترف أن اسمه جيمي ريس وأنه يحمل الجنسية البرتغالية، وأن من تعاقد معه شخص ليبي اسمه الهادي (في إشارة للعقيد مهندس الهادي مخلوف). في الوقت الذي شككت فيه حكومة البرتغال في جنسيته وعلاقته بالجيش البرتغالي. وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم عمليات الجيش الليبي، قد أكد أن هناك رحلات جوية من تركيا تنقل مقاتلي «النصرة» السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا، لافتاً إلى أن أنقرة ترسل أسلحة وإرهابيين بشكل مباشر باتجاه مصراتة وطرابلس عبر مالطا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي رصده سفينة شحن إيرانية مدرجة على قوائم الحظر الأميركية كونها تابعة للحرس الثوري قادمة لميناء مصراتة غرب ليبيا مجهولة الحمولة بعد مغادرتها لسواحل شرق أوروبا. وقال مصدر مقرب من عمليات الجيش الليبي لـ«الاتحاد» إن هناك محاولات وحيلاً لشغل الرأي العام بالتضارب حول جنسية الطيار المقبوض عليه وهو الأمر الذي لن يغير من الحقيقة شيئاً، وهي استعانة وجلب حكومة الوفاق لمرتزقة أجانب لقتل الليبيين وهو ما أكده تقرير خبراء الأمم المتحدة قبل عامين. وكان تقرير لجنة الخبراء الصادر عن مجلس الأمن في يونيو 2017 كشف عن جلب حكومة الوفاق طيارين أجانب بالكلية الجوية مصراتة وقتل أحدهم وكان برتغالي الجنسية، إثر سقوط طائرته الميراج «أف 1» في سرت، خلال يونيو 2016، وعن أنه كان واحداً مما لا يقل عن 3 طيارين أجانب نفذوا طلعات جوية منذ مارس 2016.

كما ورد في التقرير وجود طاقم فني من الإكوادور لطائرة الميراج «أف 1» متعاقد مع الكلية الجوية مصراتة،. وورد في لتقرير بيان بالتحويلات البنكية من الكلية الجوية مصراتة عبر آليات غير مباشرة لبنوك في لاتفيا، وأن الوسيط في هذه التحويلات كان رامي غانم الذي تم القبض عليه في ديسمبر 2015، وأن التحويلات تمت عبر العقيد مهندس الهادي مخلوف (وهو الاسم الذي ذكره الطيار البرتغالي) وعبدالله مختار.