الجيش الليبي يستهدف تمركزات للميليشيات في طرابلس

أحمد البنك (القاهرة)

تقدم الجيش الليبي أمس في محاور الهيرة ووادي الربيع وجنزور بطرابلس، بعد تراجع الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق. وقال عقيلة الصابر، عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات أجدابيا بالجيش الليبي، إن القوات تتقدم في محور الهيرة وسط تقهقر ميليشيات مسلحة يقودها أسامة جويلي.

وأكد الصابر لـ«الاتحاد» احتدام المواجهات مع الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة في محور الهيرة منذ صباح الخميس، وذلك بعد الضربات الجوية لسلاح الجو.

وشن سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة في عدة محاور بالعاصمة طرابلس، وتمكن طيران الجيش من استهداف تجمع لميليشيات مسلحة في محيط معسكر اللواء الرابع في العزيزية، واستهداف مخزن ذخيرة لميليشيات تدعم حكومة الوفاق، قرب جمعية الدعوة جنوب طرابلس. ونفذ سلاح الجو الليبي غارات ليلية في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، استهدفت مقار ميليشيا فرسان جنزور الداعمة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الليبي تمكنت من تدمير مخازن أسلحة للميليشيات المسلحة واستهدفت عشرات الآليات العسكرية في محاور القتال الثمانية بالعاصمة طرابلس. وقال قائد اللواء 106 سالم رحيل إن قواته تمكنت من مصادرة 6 سيارات تابعة لميليشيا الإرهابي أبو عبيدة الزاوي، والقضاء على 13 مسلحاً في محور طريق المطار. وفي سبها، قال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إن تنظيم داعش الإرهابي نفذ هجوماً على بلدة غدوة جنوبي سبها، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر. وقال الخيالي لـ«الاتحاد» إن المتطرفين أحرقوا منازل مدنيين وأحد المحال التجارية في بلدة غدوة، لافتاً إلى تمكن الجيش الليبي من صد الهجوم الإرهابي وفرار المسلحين.

إلى ذلك أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، عضو جماعة الإخوان، علي العيساوي قراراً بوقف التعامل مع مجموعة شركات أبرزها شركة توتال النفطية الفرنسية. وشمل قرار وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق عدداً من الشركات الأجنبية بذريعة مخالفتها لقانون النشاط التجاري الليبي انتهاء الأذونات الممنوحة لها رغم أن بعضها منته منذ سنتين وأربع سنوات. كما نص القرار على وقف التعامل مع شركة «الكاتيل وتاليس وبروجيه الفرنسية العملاقة»، كما أوقف أيضاً التعامل مع شركة «سيمنس الألمانية» الرائدة في قطاع الكهرباء والمشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا.

ويرى مراقبون أن قرار وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق بمثابة رسائل غير مباشرة إلى الدول الأوروبية بهدف الضغط على هذه الدول لتأييد حكومته وإدانة عملية الجيش في طرابلس.

وحذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا من تصاعد جرائم الخطف والاعتقال غير القانوني، والذي تقوم بها عصابات الجريمة والجريمة المنظمة والجماعات المسلحة بحق الليبيين في طرابلس وضواحيها، والذي طال شريحة «القُصر» بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم القبلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة.