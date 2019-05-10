القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم يتناول الإفطار مع المعتصمين

الخرطوم (وكالات) زار القائم بالأعمال الأميركي إستيفن كوتسيس ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة امس الأول الأربعاء، وتناول وجبة الإفطار مع الثوار. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للديبلوماسي الأميركي وسط المعتصمين. ويشهد ميدان الاعتصام توافداً كبيراً من قبل الثوار خلال شهر رمضان تأكيداً على الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم. ويشار إلى أن العديد من الدبلوماسيين كانوا قد زاروا مقر الاعتصام قبل وبعد حلول شهر رمضان.

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