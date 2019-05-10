السودان.. عراك "أحزاب الفكة" يحاصر "العسكري".. وضغوط دولية لنقل السلطة

أسماء الحسيني (القاهرة)

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى حوار المجلس العسكري السوداني مع ما يسمى بأحزاب الحوار الوطني، وهي تلك الأحزاب التي كانت موالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ويطلق عليها المعارضون تندراً اسم «أحزاب الفكة».

جاء ذلك بعد اشتباكات بين ممثلي هذه الأحزاب بالأيدي والكراسي أثناء اجتماعهم مع المجلس العسكري في قاعة الصداقة بالخرطوم، وهو ما انتشر سريعاً عبر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وسيطر على المشهد السياسي في السودان، وحسب شهود عيان اشتبك ممثلو هذه الأحزاب بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع، في وسط حالة من الفوضى العارمة، وكانت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري قد دعت ممثلي هذه الأحزاب للاستماع إلى رؤاهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال تاج السر حسين، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، لـ«الاتحاد» إن اجتماع المجلس العسكري بـ«أحزاب الفكة» خطأ، وأضاف أن أحزاب ما يسمى بالحوار الوطني، هي أحزاب كانت تشارك النظام السابق السلطة حتى آخر دقيقة من يوم 11 أبريل الماضي لحظة سقوط البشير. وبدوره أكد الناشط السوداني حسن نجيلة أن هذه الأحزاب التي يصل عددها إلى 88 حزباً، وهو عدد كارثي، ليس لها ثقل ولا تمثل أحداً، وأوضح أن ما جرى بين هذه الأحزاب الملحقة بنظام البشير من اشتباكات أثناء اجتماعها مع المجلس العسكري في قاعة الصداقة يؤكد أن همها الأساسي هو الحصول على فتات السلطة مع أي نظام. وكانت «قوى الحرية والتغيير» المعبر عن الحراك الشعبي قد أعلنت في وقت سابق أنها ترفض أي حوار مع من أسمتهم بـ«أذيال النظام السابق» وغير معنية بحوار المجلس العسكري مع هؤلاء.

وفى الوقت ذاته تواصلت الضغوط الدولية والإقليمية على المجلس العسكري في السودان للإسراع بنقل السلطة، حيث طالب جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإسراع في تسليم السلطة لإدارة مدنية، ودعا المجلس للتوصل لاتفاق يحقق إرادة الشعب السوداني، وذلك في اتصال هاتفي مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري بالسودان، وأعرب سوليفان أمس الأول عن دعم بلاده لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، وتطلعها إلى احترام المجلس العسكري الانتقالي لحقوق الإنسان، والسماح بالتظاهر السلمي وحرية التعبير، وأكد وقوف بلاده ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي في السودان، ودعا للعمل لتجاوز الخلافات بين جميع الأطراف السياسية.

وفي السياق ذاته التقى مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ليباد مع البرهان مساء أمس الأول بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وكشف ليباد عقب اللقاء عن أنه بصدد رفع تقريره المرحلي للاتحاد بشأن التواصل مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الداعي لأن يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتشجيع الأطراف السياسية بالسودان، وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، للوصول إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولى فيها المدنيون السلطة.

وفي الأثناء أطلق مسيحيو السودان مبادرة لدعم المعتصمين الصائمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، أسموها «سكر رمضان علينا»، كما حملت العربات التي جاؤوا بها إلى ساحة الاعتصام وجبات إفطار ومستلزمات غذائية للصائمين. وقال القائمون على المبادرة: «نريد وطناً يسع الجميع، الله محبة».

وعبر المعتصمون عن امتنانهم لهذه المبادرة، وقال الشاب ياسر عثمان لـ«الاتحاد»: «نحن شعب واحد، شكراً لإخوتنا الأقباط، ربنا يديم المحبة، طول عمرنا متكاتفين متحابين، لكن نعلم أن حكومة الجبهة الإسلامية ما قدمت لهم شيئاً، بل حاربوهم في تجارتهم وأشغالهم»، وقال محمد العمدة: «لقد جاء إخوتنا المسيحيون يخدمون الناس في الاعتصام، أحضروا معهم السكر وكل الحب والسماحة، هذا هو السودان الحقيقي». وأكد محمد المزمل إنها لوحة سودانية أصيلة تجسد تسامح وتعايش السودانيين.