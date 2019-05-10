"أمهات المختطفين اليمنيين" تدين تعذيب المختطفين حتى الموت في السجون الحوثية

أدانت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين" في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، اليوم الخميس، تعرض مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية.

وقال بيان لأمهات المختطفين على صفحتهم على "فيسبوك"، إن اثنين من أبنائها المختطفين وهما يحيى النمشة وزيد النمشة، توفيا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار البيان إلى أن يحيى النمشة تعرض للتعذيب حتى الموت في أحد سجون الحوثي بمحافظة عمران خلال الأسبوع الماضي بعد اختطافه بأقل من شهرين، والمختطف زيد النمشة توفي في أحد سجون الحوثي بمحافظة صنعاء، بعد اختطافه من محافظة حجة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح البيان "وجود ثقوب في كفي المختطف يحيى النمشة وجسمه تحول للون الأزرق، ما يدل على أنه علّق عرض الحائط بمسامير اخترقت راحتي كفيه، وصعق بالكهرباء حتى خرج الزبد من فمه".

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وطالبت الأمهات في بيانها مجلس الأمن بمعاقبة القتلة والمتسببين والآمرين بهذه الانتهاكات، وإيقاف الجرائم ضد المختطفين المدنيين.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي سرعة التدخل لإطلاق سراح بقية المختطفين دون قيد أو شرط، وإنقاذ حياة من تبقى من المختطفين في سجون جماعة الحوثي الانقلابية من أبناء محافظة حجة، محمّلة الجماعة المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن تعذيب واختطاف وإخفاء أبنائها المواطنين.

يذكر أن رابطة أمهات المختطفين رصدت اختتطاف جماعة الحوثي لـ 377 شخصاً من محافظة حجة، وتغييب العشرات منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

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