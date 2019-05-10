مقتل 13 داعشياً في غارة أميركية في الصومال

أعلنت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا "أفريكوم" اليوم الخميس، مقتل 13 مسلحاً من تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال في غارة جوية أميركية.

وأضافت أن الغارة استهدفت معسكراً للتنظيم الإرهابي في جبال جوليس أمس الأربعاء.

وتشارك القوات الأميركية قوة حفظ السلام الأفريقية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" وقوات الأمن الوطني الصومالية، في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال المضطربة.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مقتل الرجل الثاني في التنظيم الإرهابي في إطار عمليات الاستهداف المتعددة التي تقوم بها القوات الأميركية لعناصر التنظيم الإرهابي.