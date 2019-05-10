ترامب يعتزم ترشيح باتريك شاناهان وزيراً للدفاع

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة "بوينج"، وزيراً للدفاع.
ويخالف ترامب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى.
ويخضع شاناهان حالياً للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من "بوينج" عندما كان يعمل في البنتاجون، لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.
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