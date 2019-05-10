انفجار يهز سوقاً ببغداد وتضارب الروايات بشأن الضحايا

هز انفجار سوقاً بحي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد اليوم الخميس، لكن الروايات تضاربت بشأن ما إذا كان أسقط قتلى أو جرحى.

وأبلغ العقيد بالشرطة جمال حميد "رويترز"، بأنه تم العثور على طرد على جانب طريق قرب سوق، وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد. وأضاف أنه لم يصب أحد في الانفجار.

وقال إن بياناً سابقاً أصدرته قيادة عمليات بغداد تحدث عن تفجير انتحاري وسقوط عدة قتلى صدر بطريق الخطأ.

وذكر ذلك البيان أن انتحارياً فجر حزاماً ناسفاً وسط قوات الأمن. وقالت وسائل إعلام محلية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا. ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل.