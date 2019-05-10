كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة ألمانية تلزم إذاعة ببث دعاية انتخابية لـ "النازيين الجدد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة كاسل الألمانية قراراً بإلزام محطة إذاعة ولاية هيسن، ببث دعاية إذاعية انتخابية للحزب القومي الألماني في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو حزب النازيين الجدد.

وقال قضاة المحكمة، إن "الحزب اليميني المتطرف له الحق في ذلك".

وكان الحزب ربط في دعايته بين الهجرة إلى ألمانيا، وارتكاب الجرائم في المجتمع الألماني.

ولم تر المحكمة الإدارية انتهاكاً واضحاً يقع ضمن جناية التحريض ضد الآخرين في هذا المقطع الدعائي.

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ويزعم الحزب في المقطع أن الألمان أصبحوا ضحايا الجرائم اليومية منذ "فتح الحدود بصورة تعسفية في 2015، وما أعقبه من هجرة جماعية غير مقيدة إلى ألمانيا".

وكانت الإذاعة رفضت البث لأن المقطع الدعائي يمثل تحريضاً ضد الآخرين، حسب رؤيتها، وتقدم الحزب بدعوى أمام المحكمة الإدارية في فرانكفورت بلا طائل.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا في كاسل قررت اليوم، شيئاً آخر، ورأت أن رفض المقطع الدعائي لا يمكن أن يصح، إلا إذا تعارض المقطع مع الحق الأساسي في حرية الرأي، لكن نسبة ذلك لميول إجرامية لا يعد انتهاكاً لمبدأ كرامة الإنسان.

ولا يمكن الطعن في هذا الحكم القضائي.