كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 قتلى في اشتباكات قبلية بين مجموعات جنوب السودان في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 9 أشخاص في اشتباكات بشمال العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء، بين مجموعتين قبليتين من دولة جنوب السودان.

وأظهرت مقاطع فيديو تناثر جثث في منطقة نائية بأم درمان عليها آثار تعذيب وحشي، وفق موقع "سودان تربيون" اليوم الخميس.

ويستضيف السودان آلاف اللاجئين الذين فروا من الحرب في جنوب السودان، الذين يقيمون في أطراف العاصمة الخرطوم.

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وقالت شرطة الخرطوم، إن "شرطة محلية بمعاونة وحدات مشتركة من القوات المسلحة احتوت شغباً قبلياً أجنبياً من إحدى قبائل دول الجوار بمنطقة الثورة الحارة 80".

وأدت الأحداث طبقاً للتصريح إلى مقتل 9 أشخاص وعدد من الإصابات.

وحسب مدير شرطة المحلية عبد الرؤوف الضو فإن سبب العنف خلافات قديمة ومناوشات بين أفراد القبيلة منذ فترة بعدد من مناطق الولاية خاصة جنوبها، ثم انتقلت تداعياتها للمنطقة متخذة طابع العنف بالأسلحة البيضاء.