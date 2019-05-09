كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم عن التشكلة الأساسية للفريق التي ستخوض بعد قليل، مباراة “الكلاسيكو” أمام الجيش الملكي، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، والتي ستجمع بينهما بعد قليل بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وسيدخل الفريق الأحمر بالتشكل الأساسي التالي:
محمد رضا التكناوتي، في حراسمة المرمى، أشرف داري، إبراهيم كومارا، عبد اللطيف نصير، محمد الناهيري، في الدفاع، صلاح الدين السعيدي، إبراهيم النقاش، وليد الكرتي، في خط الوسط، اسماعيل الحداد، بديع أووك، ووليام جيبور، في الخط الأمامي.
فيما سيدخل، كارلوس آلوس، مدرب الفريق العسكري بالتشكيل الأساسي:
ياسين الحظ في حراسة المرمى، عبد الواحد الشخصي، عبد المومن بوطويل، مراد كعواش، توفيق الصفصافي، مصطفى اليوسفي، المهدي برحمة، عبد الغني موعاوي، هشام مرشاد،ابراهيم باكايوكو، وحمزة خابا.
كانت هذه تفاصيل خبر “كلاسيكو” البطولة – هذه تشكيلة الوداد والجيش الملكي الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.