“كلاسيكو” البطولة – هذه تشكيلة الوداد والجيش الملكي الأساسية

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم عن التشكلة الأساسية للفريق التي ستخوض بعد قليل، مباراة “الكلاسيكو” أمام الجيش الملكي، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، والتي ستجمع بينهما بعد قليل بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسيدخل الفريق الأحمر بالتشكل الأساسي التالي:

محمد رضا التكناوتي، في حراسمة المرمى، أشرف داري، إبراهيم كومارا، عبد اللطيف نصير، محمد الناهيري، في الدفاع، صلاح الدين السعيدي، إبراهيم النقاش، وليد الكرتي، في خط الوسط، اسماعيل الحداد، بديع أووك، ووليام جيبور، في الخط الأمامي.

فيما سيدخل، كارلوس آلوس، مدرب الفريق العسكري بالتشكيل الأساسي:

ياسين الحظ في حراسة المرمى، عبد الواحد الشخصي، عبد المومن بوطويل، مراد كعواش، توفيق الصفصافي، مصطفى اليوسفي، المهدي برحمة، عبد الغني موعاوي، هشام مرشاد،ابراهيم باكايوكو، وحمزة خابا.