دورتموند يرد رسميا على تصريحات حكيمي ويحدد موقفه من عودته لريال مدريد

أكد نادي بروسيا دورتموند الألماني، اعتراضه التام على فكرة عودة لاعبه المغربي، أشرف حكيمي، المعار من نادي ريال مدريد الإسباني لموسمين، إلى فريقه الأم، هذا الصيف، قبل انتهاء فترة الإعارة.

التأكيد جاء على لسان ميكايل زورك، المدير الرياضي للنادي الألماني، والذي شدد على أن اللاعب لن يغادر ملعب “سيغنال إيدونا بارك” الصيف المقبل، وسيكون واحدا من الأسماء التي سيعتدم عليها الفريق، في الموسم المقبل.

ورد زورك على التصريحات الصحفية التي صرح بها اللاعب المغربي، والتي قال فيها:” لا يمكني أن أخفي بأني أحلم بالعودة لريال مدريد العام المقبل”، بالقول بأنه ” تكلم مع وكيل أعماله بعد هذه التصريحات، ويمكنني أن أؤكد لكم بأن اللاعب لن يغادر النادي قبل انتهاء فترة إعارته”.

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وأوضح المتحدث ذاته على أن ” أشرف حكيمي سيخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم مع منتخب بلاده، شهر يونيو المقبل، وبعدها سيعود للفريق من أجل الاستعداد للموسم المقبل”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية في إسبانيا، قد أكدت بأن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يرغب فعلا في استعادة خدمات أشرف حكيمي، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن للفريق، وهو الأمر الذي رحب به حكيمي، في تصريحه الأخير.

جذير ذكره، أن حكيمي يربطه عقد إعارة مع دورتموند إلى غاية صيف 2020، وقد خاص 28 مباراة هذا الموسم مع “أسود الفستفال” وفاز بجائزة “روكي” لأحسن لاعب شاب لشهر شتنبر الماضي.