الرفيقي: “المطلوب من المرأة في رمضان أن تكون عبد القادر..ارحمونا من روائحكم فالنظافة والأناقة لا يفطران!”

قال عبد الوهاب الرفيقي، الملقب بأبو حفص، أنه من المفاهيم الشعبية المغلوطة خلال رمضان، تلك التي لها علاقة بالأناقة، والتجمل.

وتابع الرفيقي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “بعض الناس يعتقدون أن الاستحمام في نهار رمضان، حرام، وذلك خوفا من تسلل قطيرات من الماء إلى جوف الصائم، فتفسد عليه صيامه، إضافة إلى أن البعض، يرفض استعمال معجون الأسنان، ويفضل أن يؤذي الناس برائحة الفم الكريهة، معتقدا أن تلك الرائحة طيبة من ريح المسك”.

وقال المتحدث ذاته إن “البعض لا يستعمل مزيل العرق، ولا مشكل عنده يخنق الناس، لي معاه برائحة الصنان، المهم صيامو يكون مقبول كما يعتقد، كاين لي تيهجر وضع العطور وتيخلينا نشمو رائحة الجسد ديالو لي زفرة ومقيتة، لأن شي فقيه قال ليه العطر حرام معا الصيام، حتا من الاضافر ديالو تتلقاهوم كبار وموسخين لأن تقليم الأظافر مكروه في رمضان.. “، بحسب تعبيره.

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وزاد الرفيقي أن” المطلوب من المرأة تكون عبد القادر، خلال رمضان، ممنوعة من كل عاداتها الجمالية من تأنق، وتجمل ووضع للماكياج، حتى يكون صيامها مقبولا”.

وتساءل المصدر ذاته “كيفاش بغينا المجتمع ينتج، ويتحرك في رمضان، وشي ما طايق شي بسبب روائح الأفواه، والأبدان؟”.

وتابع ابو حفص: “إيلا مبغيتيش تآذينا عزيزي الصائم، عافاك غسل سنانك بالمعجون، وحط شي ديودورن ريحتو زوينة، ورش شي بارفان منعش سيكون صومك مقبولا، وعملك مبرورا..”.