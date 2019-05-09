سيطرة الإنجليز متواصلة.. “هاتريك” أوبامايونغ يقود آرسنال لنهائي “اليوروباليغ”

بلغ فريق آرسنال الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأروبي لكرة القدم “يورباليغ”، بعد أن جدد انتصاره، اليوم الخميس، على فالنسيا الإسباني، وانتصر عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب “المستايا” برسم إياب نصف نهائي المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن، قد انتهت لصالح الفريق الأحمر أيضا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء متعادلا، بهدف لمثله، إذ سجل الفريق الإسباني أولا عن طريق كيفن غاميرو في الدقيقة 11، قبل أن يعدل الغابوني أوبامايونغ النتيجة لآرسنال، في الدقيقة 17.

وفي الجولة الثانية، سجل الفريق الإنجليزي 3 أهداف، تناوب عليها من ألكساندر لاغازيتـ ثم أوبامايونغ، في مناسبتين، موقعا على هاتريك، فيما سجل فالنسيا هدفا وحيدا، بواسطة اللاعب كاميرو.

ليبلغ “المدفعجية” لقاء النهائي، في انتظار التعرف على خصمه، بين تشيلسي الإنجليزي وفرانكفورت الألماني.