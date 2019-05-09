استغرب الفنان محمد الشوبي، تسمية أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالمؤثرين، موضحا أن لقب مؤثر يعني أمرا أكثر عمقا.
وقال الشوبي في حديثه مع “اليوم24”: “لا أفهم مسألة التأثير في المغرب، لأن” الكليك” في الأنترنت لا يعني شيء.. المؤثر الحقيقي هو من يدافع عن قضية ما ويتبناها ويقنع الناس بها”.
وعن دخول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي ميدان التمثيل، قال الشوبي : “أُحمل المسؤولية لمن استقطبهم للاشتغال بأبخس ثمن، وشركات الإنتاج تبحث عن هذا النوع فعلا، وتبرر ذلك بأن لديهم متابعون كثر وسينعكس ذلك على نسبة المشاهدة، وهذا خطأ”.
واستحضر الشوبي في حديثه شخصية “ساري كول” وضرب بها المثال لتعزيز رأيه في المؤثرين، إذ قال إن الملايين يتابعونها لكن المحتوى التي تقدم دون المستوى ولا يليق عرضه”، مضيفا :”التفاهة وصلات لدرجتها القصوى”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوبي عن المؤثرين في الأنترنت: التفاهة وصلت لدرجتها القصوى” و”ساري كول” خير نموذج – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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