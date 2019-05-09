تفاصيل انهيار منزل مراكش..أصحابه حاولوا الحصول على رخصة الإصلاح دون جدوى

لقي شخص مصرعه فيما أصيب أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على إثر انهيار منزل بالمدينة القديمة بمراكش، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الانهيار أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 45، ونقل 3 أشخاص إلى مصلحة المستعجلات بسبب حالتهم الخطيرة، فيما تعرض آخرون لإصابات طفيفة، خاصة وأن المنزل كان يضم 10 أشخاص.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المنزل الذي انهار صباح اليوم، يدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط بمراكش.

هذا، وأشارت المصادر ذاتها، أن أصحاب المنزل حاولوا مرارا الحصول على رخصة الإصلاح من السلطات المعنية، لكن دون جدوى.

ولفتت المصادر ذاتها، الانتباه، إلى أن الأمطار الأخيرة التي عرفتها مراكش الأسبوع الماضي، تسببت في تشققات خطيرة داخل المنزل المنهار، وأمام أعين السلطات.

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