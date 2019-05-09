شحاتة يحذر الزمالك من نهضة بركان ويصفه بـ”الفريق القوي والعنيد”

وصف حسن شحاتة، المدرب السابق للمنتخب المصري، ومهندس “الثلاثية” الثاريخية للمنتخب المصري في “الكان”، وصف نهضة بركان، بالفريق العنيد والخصم القوي للزمالك المصري، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال شحاتة، في تصريحات تلفزية له، اليوم الخميس، إنه يعرف جيدا الفريق البركاني، بعد أن خاض قبل موسمين تجربة له في الدوري المغربي، ” إنه فريق قوي للغابة وعنيد، ويتميز بقوته بميدانه وأمام جماهيره”.

وصرح قائلا: ” لقد كنت في المغرب قبل عامين، لقد كان فريقا قويا للغاية، على الزمالك التركيز جيدا، لأنه سيواجه فريقا عنيدا، ويملك مجموعة من العناصر المتميزة”.

وسيستقبل الفريق البرتقالي، الزمالك المصري، في 19 ماي الجاري، في لقاء ذهاب النهائي، على أن يخوض مباراة الإياب في مصر، في 26 من الشهر ذاته.