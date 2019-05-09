انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. 8 قتلى و12 جريحاً إثر تفجير انتحاري في بغداد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - قتل ثمانية أشخاص وأصيب 12 آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر تفجير انتحاري في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، وفق تأكيدات أمنية رسمية وطبية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مسؤول أمني عراقي أن مفجراً انتحارياً هاجم سوقاً في منطقة مدينة الصدر ببغداد ليقتل عدداً من الأشخاص ويصيب آخرين.

كذلك أكد ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدم في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم قتل ثمانية أشخاص على الأقل.

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كما قال أحمد خلف، ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد: إن "التفجير الانتحاري بواسطة حزام ناسف داخل سوق جميلة بحي مدينة الصدر (ذو أغلبية شيعية) شرقي بغداد خلف ثمانية قتلى و12 جريحاً، غالبيتهم من المدنيين المتبضعين".

وأوضح خلف في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى القريب في مدينة الصدر.

وبين أن قوات الجيش والشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة في عموم المدينة تحسباً لهجمات أخرى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة، لكن الحكومة دائماً ما تتهم خلايا "داعش" النائمة بتنفيذ تفجيرات.