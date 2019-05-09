انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: التحالف السعودي الإماراتي فشل في اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، أن التحالف السعودي الإماراتي فشل في تحقيق أهدافه باليمن، وهو ما يعد أقوى انتقاد رسمي يخرج عن إدارة دونالد ترامب.

وقال ليندركينغ، في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية، الخميس: إن "الولايات المتحدة تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتريد نهاية للأزمة هناك في أسرع وقت ممكن".

وللعام الخامس توالياً، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومليشيا الحوثي، التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

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ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

إلى ذلك بين ليندركينغ أن بلاده لا تنوي من التحرك العسكري الأخير في المنطقة الدخول في حرب مع إيران.

ودخلت، اليوم الخميس، مجموعة سفن هجومية تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى قناة السويس في طريقها للمنطقة؛ بعد توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران.