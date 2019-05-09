انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تعتزم حماية قطار هددته صواريخ "القسام" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية إن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء جدار أسمنتي مزود بوسائل تكنولوجية؛ لحماية مسار قطار يمر بشكل مكشوف قبالة الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وذكرت "القناة الـ12" الخاصة، اليوم الخميس، أن القرار اتُّخذ "مبدئياً" قبل عام تقريباً لحل مشكلة انكشاف القطار أمام الاستهداف من قبل المقاومة في غزة، لكن الأمر بقي عالقاً بسبب عدم توفر التمويل.

وأوضحت أن الفكرة تجددت بعد أن ظهر القطار في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، خلال استهدافها مركبة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع، خلال التصعيد الذي شهده القطاع مطلع الأسبوع الجاري.

واعتبر محللون إسرائيليون عدم استهداف القطار رسالة تحذير من المقاومة الفلسطينية بقدرتها على توجيه ضربات قاسية لإسرائيل، لكنها لا تسعى لذلك لتتجنب تصعيد الوضع إلى مواجهة شاملة، وفق المصدر ذاته.

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وأضاف المصدر: "يتوقع أن يكلف المشروع الذي وضعته وزارات؛ المواصلات، والدفاع، ومكتب رئيس الوزراء، نحو 28 مليون دولار، لكن إشكالية توفير التمويل وعدم إقرار الكابينيت قد تؤخر تنفيذ القرار".

وشهد قطاع غزة، منذ صباح السبت الماضي وحتّى فجر الاثنين، تصعيداً عسكرياً شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل بغزة صواريخ تجاه المستوطنات جنوبي الأراضي المحتلة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينياً (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتان وطفل)، وإصابة 154 مواطناً، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.