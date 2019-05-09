انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تكشف أبرز العراقيل السعودية أمام حجاجها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - دعت دولة قطر، الخميس، السلطات السعودية إلى إزالة كافة العراقيل أمام مواطنيها والمقيمين على أراضيها الراغبين بأداء العمرة أو فريضة الحج.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، السلطات المعنية في المملكة بالسماح "لمن يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر، لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك أو لتأدية فريضة الحجّ مع اقتراب موسمه".

كما طالبت في بيان لها السلطات السعودية بتقديم كافة التسهيلات أسوةً بما يتمّ تقديمه لبقية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية.

وتحدث البيان عما أسماه بـ"العراقيل التي تحول بين مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها وزيارة بيت الله الحرام.

وقالت الوزارة: "إن الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا تزال غير مسموح بها لجميع خطوط الطيران، بالإضافة إلى استمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذّر عليهم السفر جوّاً ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام".

كما أكدت أنّ السلطات السعودية "لا تسمح لحملات العمرة والحجّ القطرية بالدخول وأخذ التصريحات اللازمة، أسوة بحملات جميع الدول الأخرى، مما يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة وأمن وصحة المعتمرين والحجاج، الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً، خاصةً في حالة النساء وكبار السن والمرضى".

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وأشارت إلى "التحريض الإعلامي الممنهج ضد القطريين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر"، مضيفة: "ما يثير القلق بهذا الشأن هو استمرار الخطاب الإعلامي المحرّض ضد قطر والقطريين، والذي قد يشكّل خطراً على سلامتهم".

كما دعت إلى "مراجعة هذه الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين ومن يرتبط بدولة قطر، وتغليب الحسّ بالمسؤولية الدينية وعدم تسييس شعائر الله سبحانه وتعالى".

وسبق أن قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في قطر (رسمية)، يوم الأربعاء، إن إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر "صوري وغير كافٍ".

وأعربت اللجنة عن قلقها من "استمرار السلطات السعودية في وضع عقبات أمام تأدية القطريين مناسك الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار".

وكانت السعودية قالت إنها خصصت رابطاً إلكترونياً لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، فارضةً عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.