انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إطلاقها صاروخين.. واشنطن تصادر سفينة لكوريا الشمالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - صدّقت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، على مصادرة سفينة شحن لكوريا شمالية؛ بدعوى نقلها فحماً مدرجاً ضمن عقوبات أممية، في حين أكدت وكالة "أسوشييتد برس" أن المصادرة جاءت بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى مجهولي النوع.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت مصادرة سفينة شحن تُدعى "وايز أونيست"؛ بسبب نقلها الفحم الكوري الشمالي الخاضع لعقوبات الأمم المتحدة.

وبينت الوزارة أن السفينة تم توقيفها من قبل السلطات الإندونيسية، في أبريل الماضي، وعلى متنها طاقم مكون من 24 فرداً.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأنَّ عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، "سيكون فكرة جيدة".

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والتقى ترامب وكيم مرتين؛ الأولى بهانواي في فبراير 2019، والثانية بسنغافورة في يونيو 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، في نوفمبر 2017، قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها، كيم جونغ أون، بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.

هذا وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي توصلتا إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.