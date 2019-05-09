الحوثي يستهدف غذاء اليمنيين بعدوان جديد على صوامع الحديدة

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، بشكل مباشر مطاحن البحر الأحمر شرقي مدينة الحديدة اليمنية، ما أدى إلى تضرر وتسرب آلاف الأطنان من الدقيق التابع لبرنامج الغذاء العالمي.

وذكر مصدر حكومي، لـ"العين الإخبارية"، أن القصف الحوثي ألحق أضرارا بالغة الخطورة في أحد صوامع مطاحن البحر الأحمر، وحدث أثناء وجود خبراء فنيين يعملون تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي منذ 5 أيام لإعادة تشغيلها.

وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي استخدمت مدفع رشاش عيار 23 وقذائف مدفعية "الهاون"، ما أدى لإتلاف أطنان من حبوب القمح المخزون في صوامع المطاحن.

وأكد المصدر أن قصف مليشيا الحوثي المطاحن بشكل متعمد يهدف إلى إعاقة تسهيلات التحالف العربي والحكومة اليمنية وقواتها في الساحل الغربي، بعد تقديمها كافة الدعم أمام فريق الغذاء العالمي لإعادة تشغيل المطاحن وإنقاذ آلاف الأطنان من مخزون القمح.

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واعتبر رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز القصف الحوثي بأنه "عدوان" يستهدف حرمان أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية.‎

‏وقال بن عزيز، في بيان صحفي، الأمم المتحدة لم تقم بواجبها إزاء عدوان مليشيا ‎الحوثي المتجدد، والذي يستهدف حرمان ملايين الجياع من المساعدات الغذائية.





وفي وقت سابق، رصد وفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي آلاف العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مطاحن البحر الأحمر، بعد قطعه برا أكثر من 400 كيلومتر لمدة يومين متتالين عبر المحافظات المحررة، بعد رفض الانقلابيين فتح ممر آمن للموظفين الفنيين بهدف استئناف عملياته الإنسانية.

كما قصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون أحد الصوامع ما أدى إلى احتراقها بالكامل وإتلاف آلاف الأطنان من القمح الذي يكفي لنحو 3 ملايين يمني لمدة شهر.