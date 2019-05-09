الان تتابع المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية: إيران تتحمل مسؤولية أي هجوم لإحدى الميليشيات التابعة لها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 12:09 ص, 10 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية سابقا السفير أدم إيرلي، أن إيران تتحمل مسؤولية أي هجوم لإحدى الميليشيات التابعة لها.

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