الان تتابع البيت الأبيض: ترامب يخطط لإبقاء وزير الدفاع بالإنابة في منصبه بشكل دائم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:05 م, 9 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإبقاء وزير الدفاع بالإنابة في منصبه بشكل دائم. وعلق تريك شاناهان قائلا: “يشرفني ترشيح الرئيس لي لمنصب وزير الدفاع وأنوي أن أستكمل سياسة الوزارة الحالية”.

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