وكالة الاستخبارات الهندية توقف داعشيا قادما من قطر

اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية، مواطنا ينحدر من منطقة كيرلا، كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في وجود صلة تربطه بتنظيم داعش، بناء على معلومات من عضو التنظيم المعتقل رياض أبو بكر.
ووصل الهندي محمد فيصل مطار نيدومباسيري قادما من الدوحة، الثلاثاء الماضي، وقد أُدرج اسمه في لائحة الاتهام على أنه المتهم الثامن عشر في قضية تجنيد عناصر لصالح تنظيم داعش.. وفق "العين الإخبارية".
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